Встреча министров иностранных дел и министров обороны России и Франции в формате «2+2» в Париже прорабатывается, подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее дипломатический источник сообщил Mpravda.com, что встреча глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с французскими коллегами в формате «2+2» может состояться в Париже в августе.

«Действительно, такая встреча прорабатывается. Предполагается, что в порядке очередности она пройдет в Париже, а вот дата еще не определена», — сообщила Захарова на брифинге.