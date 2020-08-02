Заявления украинских политиков о непонимании пунктов Минских соглашений по Донбассу наталкивают на идею о необходимости внутриукраинских консультаций на этот счет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером ((Леонид — ред.) Кравчук, (Леонид — ред.) Кучма, (Петр — ред.) Порошенко, (президент Украины Владимир — ред.) Зеленский) и попытаться понять, что же записано в Минских соглашениях?" — написала Захарова в Facebook.

Так она прокомментировала публикации в СМИ о заявлениях нового главы делегации Киева в контактной группе Кравчука, который сказал, что не совсем понимает составляющие особого статуса Донбасса, о котором говорится в Минских соглашениях.

Захарова назвала свою идею «братской». «Внутриукраинский саммит, уверена, получится конструктивный, винить в срыве будет некого. Одно «но»: придётся обойтись без вояжа в Париж», — написала Захарова.

«Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы. Немаловажный факт — из этой четвёрки у двоих вопросов по «минскому пакету» не возникало, они ни разу не заявляли, что им что-то не понятно, энергично обсуждая его реализацию по мировым столицам и требуя от Москвы «не тормозить процесс». Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано», — отметила официальный представитель МИД РФ.