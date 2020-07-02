Обвинения в «сговоре» России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я абсолютно согласна с оценкой, что это блокбастер. Лучшие голливудские режиссеры работают в сфере обслуживания, мне кажется, политической кампании в США», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению дипломата, в преддверии выборов президента США американские политики пытаются «давить на все кнопки».

«Фарс, фальшивка, очередной вброс, который был осуществлен, возможно, американскими спецслужбами. <…> Может быть, это гибридная история. Такая грубая фальшивка», — подчеркнула она.

Также Захарова напомнила, что Москва уже опровергла все обвинения в свой адрес.

Обвинения в «сговоре»

Ранее газета New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств журналисты не предоставили.

Более того, чуть позже Washington Post опубликовала еще одну заметку на эту же тему, где говорилось, что несколько американских военнослужащих были убиты в Афганистане из-за «сговора» Москвы с талибами. После этого сенатор-демократ Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет США , предусматривающие введение ограничительных мер против российских властей и лично Владимира Путина.

После публикации этого материала российское посольство в Вашингтоне сообщило, что из-за этой лживой статьи в соцсетях появились призывы «свести счеты с русскими». Информацию об угрозах дипломаты передали в правоохранительные органы США и Госдеп. В МИД назвали материал New York Times фальшивкой.

Аналогичное мнение выразили и в Белом доме. Дональд Трамп назвал статью «заказухой». Он считает, что историю о сговоре России с талибами выдумали, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. Кроме того, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что американские спецслужбы не могут подтвердить эти обвинения.