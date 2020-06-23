Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о «многомиллионных долгах» России перед Украиной.

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — цитирует ее портал Politexpert.

Ранее замглавы украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднар заявил, что Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму.

Тем самым Москва, по мнению дипломата, якобы нарушила международное право и теперь должна Киеву около ста миллионов долларов.

Как объяснил информированный источник Mpravda.com, этот документ приняли во времена, когда Крым был украинским. После воссоединения полуострова с Россией он недействителен, потому что Москва не может сама у себя арендовать место для дислокации флота.