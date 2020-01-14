Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла слухи о наличии у нее и ее семьи гражданства США. Об этом она написала на своей странице в Facebook 14 января.

«Ни у меня, ни у моей семьи, включая мужа, дочь, родителей, родителей родителей, нет и не было зарубежного гражданства. Никогда. Никакого. Видов на жительство тоже не было. На всякий случай сообщаю, что и собственностью за пределами России тоже не владели и не владеем», — написала она.

Захарова подчеркнула, что ее дочь родилась в Москве, а не в США. В родильном отделении городской больницы №67.

Ранее, в интернете появились публикации, в которых говорится, что Захарова обладает американским гражданством, а ее дочь — родилась в США.

13 января Захарова на своей странице в Facebook написала, что была удивлена отказом Варшавы отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.