Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась насчет слов протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских женах. Об этом она написала в своем Facebook.

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

Она добавила, что у нее имеется «одна просьба» к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.

«Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» — написала Захарова.

До этого протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками.

Видео дня. Скандал разразился на фоне публикации в Сети пиршества в СИЗО