Официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с РБК прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма «внутреннюю и внешнюю проблему для России».

«У них (киевских властей. — Прим. ред.) получилось превратить Украину в мировую проблему», — отметила она.

На слова бывшего украинского дипломата ранее также отреагировал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов. В разговоре с Mpravda.com он назвал Климкина «третьесортным политиком», способным создавать сложности только для самого Киева.

Сенатор Владимир Джабаров, в свою очередь, в беседе с телеканалом «360» отметил, что бывшего главу МИД Украины можно привлечь за такое заявление к уголовной ответственности, так как его слова идут вразрез с поправкой к Конституции о территориальной целостности России.

Депутат Руслан Бальбек также подчеркнул, что Киев и так создавал полуострову «проблемы», которые российские власти уже решили.

Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». Россия также предупреждала, что полуостров хорошо защищен, а любые провокации будут немедленно пресечены.