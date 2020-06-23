Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, процитировав министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Дипломат напомнила о словах главы ведомства, сказанных в адрес грузинских журналисток.

«В данном случае более чем уместно: «Вы больные, девочки», — процитировала Захарова слова Лаврова, осадившего сотрудниц грузинских телеканалов за неподходящее поведение.

В прошлом году Габуния начал авторскую программу на «Рустави-2» с ругани в адрес Путина. Накануне журналист в очередной раз резко выразился о президенте России в эфире телеканала «Мтавари архи».

В 2019-м после скандальных высказываний жители Грузии вышли с протестами и потребовали увольнения ведущего, а власти страны осудили его действия. Через некоторое время у «Рустави-2» сменился владелец, Габунию и некоторых других журналистов уволили.