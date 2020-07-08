Формат участия России на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая должна состояться в сентябре, зависит от конкретных предложений организации, а также эпидемиологической ситуации, заявила в интервью Mpravda.com официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В данном случае мы ориентируемся не на наши пожелания и не на существующие традиции, а на заявления самой Организации Объединенных Наций и непосредственно на ее секретариат и генерального секретаря ООН. На сегодня речь идет о том, что в традиционном формате, к которому мы все привыкли, политическая неделя не состоится, она будет в другом виде. Опять же это вопрос к секретариату – как, кто, в каком формате, как это будет сделано», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, поедет ли российская делегация в Нью-Йорк на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН или все ограничится видеоформатом.

Она подчеркнула, что во время пандемии работа в ООН не прекращается как в самой штаб-квартире, так и в рамках делегаций: заседания проходили онлайн, были дистанционные голосования, проходили консультации, решались сложные вопросы, готовились документы.

«А что касается сентября, то будем ждать конкретных предложений от организации. И, конечно, все в первую очередь ориентируются на эпидемиологическую обстановку», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Ожидается, что неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет 22-29 сентября.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.