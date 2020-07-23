Очередная, 44-я сессия Совета по правам человека ООН продемонстрировала неспособность стран Запада проявить солидарность и подняться над конъюнктурными устремлениями перед лицом глобальной грозы пандемии коронавируса, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы вынуждены констатировать, что сессия также продемонстрировала неспособность западных стран, развитых экономик перед лицом таких глобальных вызовов, каким стал COVID-19, подняться над своими конъюнктурными устремлениями и проявить солидарность, избрав вместо этого путь конфронтации», — сказала Захарова на еженедельном брифинге.

По ее словам, результатом этих настроений стала «крайняя политизированность и эмоциональный характер дискуссий вокруг ситуации на Филиппинах, в Венесуэле, Белоруссии, Мьянме, Никарагуа и Бурунди». «Совет вновь проштамповал резолюции по ситуации с правами человека в Сирии, Эритрее, которые давно уже ушли в отрыв от реального положения дел на местах», — отметила российский дипломат.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф