Все новости на карте

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично назвала «эротическими фантазиями» вопрос главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, не из ванной ли она дает интервью. Диалог Захаровой и Венедиктова размещен на YouTube-канале радиостанции.

До официального начала эфира главред радиостанции поинтересовался у Захаровой, в МИДе ли она или просто поставила правильный фон и дает интервью из собственной ванной.

Представитель МИД иронично подчеркнула, что они «самоизолировались на работе» и предложила Венедиктову оставить «эротические фантазии».

«Из фантазий у нас остались только эротические», — парировал Венедиктов.

Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года в китайском Ухане началась эпидемия коронавируса. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Для предотвращения распространения коронавируса в России президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта до 30 апреля включительно. В ряде регионов страны, в частности Москве и Московской области, были введены ограничительные меры.

Видео дня. «Ты напился!»: Башаров выложил кадры скандала с экс-женой