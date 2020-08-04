В МИД России назвали спектаклем ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии.

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим», — заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Она добавила, что под отношениями России и Белоруссии «прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия».

На прошлой неделе стало известно о задержании 32 россиян («боевиков ЧВК», по версии белорусской стороны) в санатории под Минском и еще одного — на юге страны. Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, наказание по которой предполагает до 20 лет лишения свободы. Кроме того, задержанных подозревают в намерении устроить в республике массовые беспорядки.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

Песков сообщил, что у этих людей были билеты в Стамбул, они работают в частном охранном предприятии, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс.

Позже Владимир Путин обсудил действия Минска с членами Совета безопасности. Кремль надеется, что задержанных отпустят в ближайшее время.