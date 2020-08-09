Журналистов телеканала «Дождь» задержали в Белоруссии из-за отсутствия аккредитации, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова .

Дипломат отметила, что российское посольство находится в контакте с властями республики. Журналистам оказывают консульскую помощь.

"Установлено их местонахождение", — добавила Захарова.

Ранее в Telegram-канале «Дождя» появилась информация о задержании двух корреспондентов и оператора. Сообщалось, что «люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении».

Представитель штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала «Дождю», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко рассказал Mpravda.com, что «Дождь» запрашивал аккредитацию на работу в Белоруссии, но не получил ответ.

/ Виктор Толочко

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

1 из 11

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

3 из 11

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

7 из 11

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

8 из 11

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

3 из 11

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

7 из 11

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

8 из 11

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

© Mpravda.com / Виктор Толочко9 из 11

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko10 из 11

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

© Mpravda.com / Антон Денисов11 из 11

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки — ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

© Mpravda.com / Виктор Толочко