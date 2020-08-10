Яна Захарова разозлилась на Никиту Барышева после того, как посмотрела видео, на котором он нелестно отзывается о девушке. Яна поделилась со зрителями и подписчиками, что теперь считает Никиту двуличным лицемером, тряпкой и ссыклом, который не может высказать своё настоящее мнение человеку прямо в глаза.



В целом ситуация вокруг Барышева накаляется. Сейчас Никиту поддерживает только Леша Купин и Настя Стецевят, хотя с ней в последнее время у него тоже ухудшились отношения. По словам Яны Захаровой, однажды она поддержала Барышева на Лобном, после чего он стал к ней приходить, общаться, смеяться и делиться своим мнением. Но недавно Яна увидела нарезки видео, где понятно, что Барышев нелестно отзывается о своей приятельнице. Она пыталась поговорить с парнем, но он ничего вразумительного не смог сказать.



Яна рассказала, что Никита может выяснять и ругаться только с девушками, он тряпка и ссыкло, никогда не выясняет отношения с мужчинами. На данные реплики в свой адрес Барышев ответил, что Яна сама очень неискренняя, плохая, злостная и жадная, и он никогда не просил её себя поддерживать.