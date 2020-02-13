Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призналась, что больше всего любит отдыхать на даче в Подмосковье. Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

Отвечая на просьбу назвать три места, где она отдыхает, дипломат заявила, что такое любимое место у нее одно, это Московская область.

«Очень люблю Подмосковье, все, что связано с бабушкиной дачей на тот момент было, потом с родительской дачей, своей у меня нету, но я езжу туда. Просто очень люблю, и очень нравится», — рассказала Захарова.

Она добавила, что также любит Москву, дом, который позволяет ей «перезагрузиться».

«Я последние годы просто начала на эмоциональном и физическом уровне, начала понимать, что такое точка силы», — отметила дипломат.

В конце декабря Захарова рассказала, как нужно провожать старый и встречать Новый год. Она рекомендовала гражданам посетить Клинский музей елочных игрушек, чтобы проникнуться атмосферой праздника.