Сергей Захарьяш признался, что жизнь на острове сделала его диким и асоциальным. Молодой человек провёл на Острове любви уже более полугода, из-за чего стал забывать, кем он является на самом деле. Сам Сергей признал, что за это время перестал развиваться, деградировал и одичал. На Сейшелах ему уже приелись одни и те же лица, наскучило отсутствие цивилизации, не хватает бешеного ритма мегаполиса, он уже тоскует по пробкам столицы и людям, вечно спешащим куда-то по своим многочисленным делам.



А ведь Захарьяш – специалист по финансам и интернет-маркетингу, который в столице занимался тем, что оформлял сделки по продаже бизнесов, вёл переговоры и всегда жил в сумасшедшем ритме большого города. Сейчас же мужчина признал, что сильно обленился на острове.



Многие зрители подозревают, что Сергей – ближайший номинант на изгнание не только с Сейшел, но и с телепроекта «Дом-2». Захарьяш понимает, что перестал развиваться в островных условиях, но не знает, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.