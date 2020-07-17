Как уже известно поклонникам проекта, Семеренко и Белая приняли совместное решение уйти с Дома-2. Бывший возлюбленный Алеси Сергей Захарьяш поделился своим мнением по поводу данной ситуации. Молодой человек рассказал, что относится к этому решению девушек нейтрально, и напомнил, что с Алесей он уже давно не поддерживал никакой связи, с самого момента прекращения их отношений.



Сергей уверил, что абсолютно не жалеет о том, что их общение закончилось, и сказал, что считает это решение правильным для обоих. Захарьяш высказал предположение, что им не стоило начинать встречаться, так как, будучи друзьями, они общались просто идеально. Чего нельзя сказать об отношениях, в которых с самого начала, по словам Сергея, «пошла какая-то дичь». В итоге Захарьяш заявил, что скучать по Семеренко он явно уже не будет, да и вообще, Дом-2 это не ее место.



Несколько месяцев ребята предпринимали попытки построить отношения, пройдя через целую череду конфликтов. Алеся постоянно убегала за периметр, после чего возвращалась обратно к Сергею. После всех этих перипетий ребят отправили на Сейшельские острова, но уже во время перелета девушка обвинила Сергея в том, что он устроил пьяный дебош, в результате чего тому пришлось иметь дело с полицией. Дальнейшие попытки сохранить отношения также не увенчались успехом, и в итоге пара рассталась.