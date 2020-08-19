Бывшего участника проекта «Дом-2» Захара Саленко заметили в одном из ресторанов Тулы в компании миниатюрной блондинки. Поклонники бывшего парня Яны Шафеевой сразу подумали, что у Захара свидание с новой возлюбленной.



В интернете нынешние участники «Дома-2» обнаружили фото, на котором Захар запечатлён в обществе блондинки. Бывшего участника сфотографировали во время обеда на веранде ресторана Тулы. На вопросы подписчиков, кем приходится Захару эта особа, молодой человек ответил, что никакой тайны здесь нет и эта блондинка – вовсе не его возлюбленная.



Оказывается, рядом с Захаром в ресторане сидела жена его хорошего друга Вовы Гаути, которую зовут Полина. Владимир ненадолго вышел и в этот момент был сделан снимок, где Захар сидит наедине с яркой блондинкой. Саленко не понимает, неужели теперь каждую девушку, которую заметят рядом с ним, будут воспринимать как его возлюбленную? Захар рассказал, что со своей бывшей пассией Яной Шафеевой он сходиться категорически не хочет, но и о новых отношениях пока думать не спешит.