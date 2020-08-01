Захар Саленко и Яна Шафеева заговорили об уходе с телестройки.

Захар Саленко и Яна Шафеева задумались об уходе еще несколько месяцев назад. Но обострившуюся ситуацию в мире решили переждать на проекте.

«Сколько здесь сидеть-то? Очень долго тоже невыносимо, устаешь и морально, и физически. Хочется вообще в целом развития какого-то. Я понимаю, что чем дольше я здесь нахожусь, тем дольше я оттягиваю момент своего личного саморазвития, самореализации», — признался Захар.

Ребята планируют переехать в Сочи и строить свою карьеру в этом городе.

«Я хочу заниматься недвижимостью, а Янка будет заниматься пошивом женских пижам и костюмов. Это перспективный бизнес, где можно сначала начать с продажи, а потом заниматься тем, что строить, скупать, сдавать в аренду жилье. Мне нравится, что в 30-35 можно выйти на пассивный доход, собирать с аренды деньги, жить спокойно, путешествовать по миру, смотреть новое что-то. У меня друзья в Сочи живут, деньги зарабатывают очень хорошие, миллион в месяц спокойно делают. Живут в прекрасном Сочи и ездят: вот тебе Крым, вот тебе Абхазия», — рассказал Саленко в беседе.

Уйти ребята планируют в сентябре. Проект покинут, даже если Захар и Яна выиграют в конкурсе «Свадьба на миллион». Но торжество сыграют в рамках шоу.