Недавно появилась такая информация, что через две недели решится судьба Захара Саленко на «Доме-2», ведь ему назначили встречу организаторы телепроекта. Многие считают, что бывшему участнику могут предложить даже место ведущего на Острове любви. Сам Саленко утверждает, что окончательно покинул проект и ни с кем разговаривать не собирается. Отрицает Захар и тот факт, что буквально умолял руководство телестройки принять его обратно.



По словам бывшего участника, он вполне может сам зарабатывать деньги, ведь в сети у него раскрученная страничка, за рекламу товаров и услуг на которой люди готовы платить неплохие деньги. Также молодой человек уверяет, что знает много способов заработка и вне интернета.



На днях Захар похвастался перед подписчиками новыми номерами своей машины, указав, что такие номера может получить только особенный, исключительный человек. Поклонники не оценили такое «достижение» Захара, посчитав, что это слишком старомодно и нелепо.