Беременная Александра Черно уже в июле должна стать мамой. Сейчас девушка вместе со своим мужем Йосей Оганесяном постоянно думает о предстоящих родах и обустраивает детскую комнату к появлению ребенка. В ближайшее время Саша собирается уйти в декрет, ведь у нее осталось несколько недель до предполагаемого срока родоразрешения.



Вот только внезапно комнату, которую Черно с Оганесяном так старательно обустраивала для своего малыша, захватил внезапно вернувшийся на поляну Захар Саленко. Так, парень несколькими днями ранее заявлял, что закончил свои отношения с Яной Шафеевой и покинул проект.



Видимо, руководство телестройки заинтересовано в возвращении Захара, что предоставляет ему такие бонусы. Тем более, что беременность Черно уже не является ее пропиской на поляне – среди участниц уже хватает беременных девушек, которые более интересны зрителям.