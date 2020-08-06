Только недавно телестройку покинули такие топовые участники, как Алёна Рапунцель с мамой и маленьким Богадном, а также Максим Колесников. Недавно стало известно, что один из популярных участников тоже решил уйти в свободное плавание. Речь идёт о Захаре Саленко, который так и не смог построить хороших отношений с Яной Шафеевой.



Захар с Яной отправились в родной город парня, чтобы пообщаться с его близкими и родными, отдохнуть немного и развеяться. Но даже там они не смогли быть вместе. Поехав в ночной клуб, Захар выпил слишком много алкоголя и стал вести себя неподобающим образом. Парень разругался с Яной и оставил её одну, не оплатив счёт. Сам же парень отправился в стриптиз-бар, где развлекался всю ночь напролёт.



В этот же момент Шафеева собрала вещи и вернулась на поляну в статуе одиночки. Организаторы проекта уговаривают Захара вернуться, но он пока с этим не торопится. Многие зрители подозревают, что Яна с Захаром специально придумали это расставание, чтобы их уход с проекта, о котором они неоднократно говорили, был более эффектным и интересным.