Бывший участник «Дома-2» Захар Саленко пробует себя в новой сфере. Молодой человек рассказал, что собирается стать хорошим риелтором. Сейчас он живёт в Сочи, ему помогают знакомые и друзья, поэтому в ближайшее время он планирует зарабатывать хорошие деньги новым ремеслом.



До недавнего времени бывший участник не рассказывал, чем собирается заниматься и как планирует строить свою жизнь. Сейчас же он решил приоткрыть завесу тайны. Молодой человек поведал, что трудится без выходных с восьми утра до шести часов вечера. Правда, Захару такой режим нравится, ведь он с удовольствием вникает в новую профессию. Саленко посещает объекты, постепенно разбирается в специфике купли-продажи недвижимости, занимается арендой, общается с покупателями.



Захар поделился, что не желает быть блогером, как большинство экс-участников телестройки, у него нет желания придумывать контент и снимать видео, он серьезно намерен стать профессионалом в риелторском деле. Молодой человек верит, что в скором времени у него будет хороший доход, ведь он старается делать для этого всё возможное.