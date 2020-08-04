Захару Саленко надоело выслушивать от других участников и ведущих какие-либо упрёки и глупые вопросы в свой адрес. Под горячую руку Захара в этот раз попал Роман Капаклы. Так, Саленко планирует поездку к родителям по делам. Он сказал ребятам, что Яна Шафеева в очередной раз закатила грандиозную истерику, снова начала его ревновать и отказывается отпускать одного. Именно поэтому Захар вынужден будет брать девушку вместе с собой.



Роман Капаклы не поверил словам Саленко и посчитал, что Захар всё придумал, специально так сказал, лишь бы полететь к родителям вместе с возлюбленной. В итоге Захар допытывался до Яны при всех на кухне, спрашивая, почему она не пускает его одного, допытывался, лишь бы получить необходимый ответ. С трудом Яна его выдавила из себя и подтвердила, что переживает и одного к родителям отпускать не хочет.



Зря Захар так повёл себя с Романом Капаклы. Рома – один из тех людей, которые помнят всё плохое, даже незначительное. Наверняка после этого он будет мстить Саленко, стараясь вывести его на чистую воду.