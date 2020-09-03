В сеть просочилось видео, на котором Яна Шафеева запечатлена на свадьбе Блюменкранцев при милой беседе с одним мужчиной. Девушка кокетничала и флиртовала с молодым человеком, чем заставила ревновать своего бывшего парня Захара Саленко.



Теперь Захар может почувствовать себя в шкуре Яны. Ведь совсем недавно девушка признавалась, что ей очень больно видеть ролики, на которых любимый развлекается с другими женщинами. В этот раз Захар увидел, как с его бывшей возлюбленной флиртует посторонний мужчина, что вызвало в нём сильный приступ ревности.



Яна рассказала подписчикам, что гость на свадьбе – просто друг Валерия Блюменкранца, с которым её ничего романтического не связывает. Но из-за этого ролика Саленко сразу начал писать девушке. Шафеева призналась, что она вспоминает Захара, но только добрым словом. Она отпустила все обиды, в своей памяти оставила только хорошее и очень счастлива, что такого токсичного человека в её жизни больше нет.