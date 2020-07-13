Совсем недавно Даниил Сахнов покаялся и признал, что поступил крайне некрасиво, рассказав Строковой секрет Уманского, который в кратчайшие сроки стал достоянием общественности. Но уже через несколько дней после этого Даниил сдал еще одного своего товарища – Захара Саленко. Благодаря излишней разговорчивости Сахнова, всем стало известно, что Захар назанимал денег чуть ли не у всей Поляны.



Саленко крайне возмутился предательством болтливого друга и несколько раз не удержался от оскорблений в его адрес. Парень очень болезненно воспринимает обсуждение своих финансовых проблем после того, как всем стало известно о его долгах Яне Шафеевой. Незадолго до этого Захар заявлял, что считает ниже своего достоинства брать в долг у женщин, но Яна не удержалась и призналась, что молодой человек, мягко говоря, слукавил на этот счет. Что в итоге стало поводом для насмешек в адрес их пары.



Сам же Сахнов не скрывает, что хранить секреты – это явно не его сильная сторона, ибо его любовь к сплетням намного сильнее. Также молодой человек признавался и в том, что само понятие дружбы им не очень-то и ценится. А что касается Захара, то подкол Андрея Черкасова в одном из эфиров на тему того, что собака Шафеевой была куплена на деньги проекта, явно свидетельствует о том, что Саленко в очередной раз воспользовался заемными средствами.