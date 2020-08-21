Бывший участник Захар Саленко был в том же ночном клубе, что и Екатерина Скалон, когда Влад Иванов поднял на девушку руку. В момент самого конфликта Захара не было рядом, но он считает, что блондинка могла бы избежать разборок, но она целенаправленно шла к своему экс-бойфренду.



Стоит напомнить, что в микроблоге Кати появилось видео, где девушка с многочисленными синяками на лице сообщила, что её бывший возлюбленный поднял на неё руку, и она намерена обратиться в полицию.



Захар Саленко рассказал, что в ту ночь девушка пришла в клуб вместе с Максимом Моргенштерном. Увидев Влада в этом же заведении, Захар решил предупредить Скалон, что её бывший парень находится здесь же, чтобы она могла уйти. Вместо этого блондинка целенаправленно направилась навстречу Иванову вместе с Максимом. Саленко считает, что если бы Моргенштерн заступился за свою спутницу, то его, возможно, уже не было бы. Захар добавил, что ни в коем случае не оправдывает Влада, но Катя тоже поступила неправильно, ведь могла бы уйти.