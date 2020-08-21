Впервые Захар заговорил о том, что хотел бы вернуться на популярный проект «Дом-2». Молодой человек признался, что очень жалеет об уходе, хотя совсем недавно он заявлял, что возвращаться больше не планирует и счастлив за периметром. Теперь же Захар просит помощи у подписчиков, чтобы организаторы решили пойти ему на встречу и принять обратно.



Около двух недель назад Захар покинул проект после своего проступка в Кемерово, где он попал в отделение полиции из-за отказа расплачиваться в стриптиз-клубе. Яна Шафеева попросила ведущих и организаторов реалити шоу не принимать Саленко обратно, даже если он будет очень просить. Похоже, руководство держит своё слово, ведь Захар жалуется, что принимать его в очередной раз на телестройку отказываются.



Захар поделился, что он несколько раз уже звонил и писал, но его даже и слушать не хотят организаторы телепроекта. Он попросил подписчиков писать под каждым постом вопрос о его возвращении. Захар надеется, что руководство «Дома-2» увидит множество комментариев и захочет вернуть заблудшего парня обратно.