В последнее время из «ССЛ» ушли в декрет две громкие пары – супруги Дмитренко и Оганесян переехали в съемные квартиры за периметром, из-за чего на проекте освободилось место. Руководство проекта решило пополнить «ССЛ» Захаром Саленко с Яной Шафеевой и Даниилом Сахновым с вернувшейся на днях Татьяной Строковой.



Правда, Захар уже признался, что чувствует себя в данной ситуации лохом. А все – из-за его возлюбленной Яны Шафеевой, которая сначала разоблачила его далекое от примерного поведение, а позже, как ни в чем ни бывало, возобновила их роман.



Зрители же считают, что Саленко согласился на такое развитие событий лишь из-за собственных амбиций. Не секрет, что парень одержим желанием построить телевизионную карьеру, но в роли ведущего на Сейшелах он не состоялся. Поэтому теперь Захар намерен задержаться на поляне как можно дольше, чтобы максимально повысить свой рейтинг.