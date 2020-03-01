Писатель и председатель партии «За правду» Захар Прилепин рассказал газете ВЗГЛЯД, почему поддерживает предложение закрепить в Конституции РФ особый статус русского языка.

«Русский язык — это язык межнационального общения, который имеет колоссальный ресурс. Но за 30 лет демократии мы потеряли этот ресурсный потенциал. Это был один из мировых языков в культурном, политическом, дипломатическом, научном обороте. И наша недооценка этого ресурса привела и продолжает приводить к катастрофическим последствиям. Язык — это международное оружие гуманитарного толка», — заявил газете ВЗГЛЯД писатель, публицист, председатель партии «За правду» Захар Прилепин.

Поэтому писатель поддерживает предложение зафиксировать в Конституции РФ особый статус русского языка как языка государствообразующего народ.

«Язык — это внутренняя ценность, которая периодически подвергается неразумным атакам с самых разных сторон. Это абсолютная ценность, поскольку мы все настояны на русском языке. Мы состоим из русского слова, русской литературы. Это и есть наше наследие, наше представление о всем сущем. Мы находимся в пространстве языка.

Это не просто набор каких-то слов, которые мы произносим друг другу, это суть нашего мышления, это суть нашей идеология, это суть наших взаимоотношений как по горизонтали — между гражданами и гражданами, так и по вертикали — между нами и небом», — заключает Захар Прилепин.

Напомним, 20 января президент Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие истинные ценности показывают предлагаемые поправки в Конституцию. В частности, российское государство должно обеспечивать доступность медицинской помощи, повышать доходы граждан, уважать труд и заботиться о детях.

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