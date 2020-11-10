Прошлым вечером ожесточились военные действия в Нагорном Карабахе, армия Азербайджана подошла к Шуши и к концу дня взяла город. Около 20:00 по московскому времени стало известно, что в небе над Арменией был сбит российский вертолёт, двое пилотов погибли. МИД Азербайджана оперативно отреагировал на сбитие российского вертолёта, признав, что именно ВС страны уничтожили российский Ми-24 в небе над Арменией. Президент Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту, который получил тяжелейшие травмы.

И уже после этого, глубоко за полночь стало известно, что Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение, которое:— предусматривает ввод российских миротворцев и передачу части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуши, Азербайджану;— на территорию Нагорного Карабаха вводится корпус миротворческих сил России, всего будет задействовано 1 960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники;— Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года;— производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших;

— разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

Мы взяли оперативный комментарий по этой ситуации у писателя, председателя партии «За Правду» Захара Прилепина. «СП»: — Как вы считаете, связано ли вчерашнее урегулирование ситуации в Карабахе со сбитым российским вертолётом над Арменией?— Военные совещания у президента уже шли, всё двигалось к вводу миротворцев (на самом деле, они уже начали заезжать раньше), но трагедия с вертолетом ускорила процесс«СП»: — Много голосов вчера звучало о том, что Россия должно ответить жёстко — какой ответ вы посчитали бы правильным и что сказали бы тем, кто предлагал России в своём ответе «пойти до конца»?— Кто хочет «пойти до конца», пусть встаёт и идёт.

«СП»: — Что будет с Арменией и прежде всего с её политическим будущим? Пашинян удержит власть?

— Многовекторность — зло. У Армении может быть только один вектор: Россия. Надпись «Россия или смерть» надо вывесить над армянским правительством. Выбить в камне и оставить навсегда.

«СП»: — Какие выводы Россия для себя может вынести из произошедшего в Карабахе?

— Что бывшими республиками СССР управляют последовательные идиоты.

«СП»: — Не проявляет ли Россия излишнего дружелюбия по отношению к Азербайджану и излишнего миролюбия к Турции?

— Только бизнес, ничего личного.

«СП»: — И это политическое решение — победа кого? России или Азербайджана/Турции?

— История на сегодня не закончилась, но азербайджанская диаспора может пошуметь.