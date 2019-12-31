Причина в том, что молодожёны пришли в праздничных костюмах, которые не соответствуют требованиям о внешнем виде. Об этом пишет издание «Фонтанка».

В интервью журналистам Светлана и Сергей рассказали, что им предложили зарегистрировать брак «просто в кабинете, без фотографа», на что пара согласилась. При этом им выдали официальный письменный отказ в проведении церемонии в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, хотя на сайте администрации Санкт-Петербурга такого запрета не существует.

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