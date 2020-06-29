Загрузка топлива на первый реактор Белорусской АЭС начнется в августе, заявил в понедельник посол республики в России Владимир Семашко.

Ранее Минэнерго республики сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь. Ядерное топливо для первого энергоблока БелАЭС доставлено на площадку строительства станции 6 мая. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.

"Мы полагаем, что в августе приступим к загрузке на первый реактор топлива… И дальше пойдет физический, а затем энергетический пуск. Стоит задача в 2021 году — в первом квартале, по крайней мере — полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок", — приводит слова Семашко Sputnik Беларусь.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.