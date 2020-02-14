В интернете начали продавать «заговоренную воду от коронавируса» по 200 рублей за 0,5 литра и противовирусные банки времен СССР. Внимание на объявления обратил телеканал «360».

Продавец воды заявил, что чудодейственные свойства жидкости придают заговоры 82-летней бабы Нины.

«Даже если вы заболеете, то перенесете болезнь легко и быстро исцелитесь», — пообещал он.

В подарок продавец предложил заговоренную красную нить, заговоренный чеснок и витамин С. В беседе с журналистами продавец назвал объявление шуткой: таким способом он борется с паникой вокруг коронавируса.

При этом, по его словам, некоторые люди оказались серьезно настроены на покупку заговоренной воды.

Другой продавец в Чебоксарах предложил противогаз ГП-7 от коронавируса за 800 рублей, а житель Екатеринбурга выставил на продажу лот «Банки лечебные СССР от коронавируса» по 50 рублей за штуку.

Как сообщал «Рамблер», ранее россияне начали продавать на «Авито» амулеты и гриб чага, обещая защиту от нового коронавируса. Самый дорогой «оберег» за 1,6 миллиона рублей выставили на продажу 4 февраля. Он представляет собой пузырек с жидкостью. По словам продавца, оберег «очень действующий» и нагревается при приближении граждан Китая.

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