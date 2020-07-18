Пожар вспыхнул рано утром в субботу в готическом соборе во французском городе Нант. Это произошло чуть более года спустя после того, как огонь нанес серьезнейший ущерб знаменитому Нотр-Дам в Париже.

На место чрезвычайного происшествия к загоревшемуся собору Святых Петра и Павла прибыли около 100 пожарных в настоящее время находятся, сообщают местные СМИ. На фотографиях и видеокадрах видны огонь и густой черный дым, прорывающиеся изнутри из витража, расположенного между двумя башнями готического здания, построенного между XV и XIX веками.

Французские СМИ сравнивают картинку с места возгорания в Нанте с пожаром в соборе Нотр-Дам де Пари, случившимся более года назад, 15 апреля 2019 года.

Нантский собор всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери и считается самым большим в Бретани и одним из крупнейших во всей Франции.

Строительство собора начали строить в XV веке зодчие Гийом де Даммартен и Матюрен Родье под руководством герцога Бретани Жана VI. Первый камень был заложен епископом Жаном де Малеструа в 1434 году. К 1481 году было закончено строительство главного портала, который использовался для торжественных входов бретонских герцогов, а затем и французских королей. В целом же строительство затянулось на века – лишь в конц 1891 года всё строение наконец было освящено епископом Лекоком.

Проживающий недалеко от собора очевидец рассказал круглосуточной сети новостей LCI, что его разбудил «очень странный звук колоколов».

«Я вижу, что там все больше и больше дыма», – говорит свидетель.

Причина возгорания пока неизвестна. Нантские пожарные были вызваны жителями в 7.45 утра, и уже около 10 часов утра брандмейстеры заявили, что огонь удалось сдержать и что основной ущерб пришелся на большой орган.

«Ущерб сконцентрирован на большом органе, который, кажется, полностью разрушен. Платформа, на которой он расположен, очень неустойчива и угрожает обрушиться», – заявил директор департамента пожарной охраны генерал Лоран Ферлэ.

«У нас нет сценария Нотр-Дам де Пари», – успокаивает генерал Ферлэ опасения, что собор в Нанте мог серьезно пострадать.

Это не первый пожар в нантском соборе. Во время Второй Мировой войны собор был частично разрушен в результате бомбардировок авиацией союзников в 1944 году. А в январе 1972 года пожар, вспыхнувший из-за забытого рабочим паяльника, повредил крышу здания, которое пришлось закрыто на три года для восстановительных работ. И лишь в 1985 году там были возобновлены богослужения.

По словам мэра Нанта Йоханны Роллан, нынешний инцидент, «похоже, не может сравниться» с пожаром 1972 года.

В 2015 году, еще в Нанте, еще одно католическое сооружение пострадало из-за пожара, уничтожившего три четверти крыши базилики Сен-Донатьен и Сен-Рогатьен постройки XIX века.