Обвиняющие актера Михаила Ефремова пытаются заработать дивиденды на трагедии, заявил Дмитрий Быков.

По его словам, в отношении артиста началась полноценная травля.

«Понимаете, с человеком случилась трагедия: он ненамеренно убил. И такая же, кстати говоря, те же слова — «трагедия» — применимы к судьбе Захарова, к страшной судьбе. Человек этот заслуживает хотя бы сейчас понимания, сострадания, уважения к смерти, чтобы не устраивать пляску на костях», — написал он в Instagram.

Быков отметил, что Ефремов "загнал себя в ад", и выразил сожаление, что мало виделся с ним в последнее время.

«Может быть, я сумел бы почувствовать его какое-то психологическое неблагополучие и от чего-то его спасти», — написал Быков.

В то же время он подчеркнул, что случившаяся трагедия ужасна и чудовищная.

ДТП с Ефремовым

В понедельник Ефремов на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полосу на Смоленской площади. За рулем отечественной машины был 57-летний Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро.

Гармаш связался с семьей погибшего в ДТП Захарова

Экспертиза выявила в крови артиста следы алкоголя и наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело, по которому актеру грозит до 12 лет тюрьмы.

По решению Таганского районного суда в Москве Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа.

Ранее актер записал видеообращение, в котором принес извинения и предложил материальную компенсацию родственникам погибшего в ДТП. Однако родственники Захарова отказалась от этого и не приняла извинений. Также родных возмутило, что Ефремов не попытался обратиться к ним лично, а выложил публичное видео.