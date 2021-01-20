Фигуристка появится в новом проекте Первого канала

Олимпийская чемпионка Алина Загитова пробует себя в номом амплуа. В прошлом году фигуристка дебютировала в качестве ведущей «Ледникового периода». И сегодня спортсменка заинтриговала фанатов еще одним анонсом.

Судя по всему, фигуристка примет участие в еще одном проекте Первого канала. Загитова опубликовала ролик, на котором готовится к выходу на лед.

«Скоро», – подписала видео Алина, отметив аккаунт Первого канала.

https://www.instagram.com/p/CKQdb3Mpus2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Точное название передачи и в качестве кого там появится Загитова – неизвестно. Однако заинтересовать поклонников чемпионке точно удалось. «Очень интригующе! Ждём, Алина», «Выглядит как трейлер к боевику», «Крутой анонс неизвестно чего!», «Нас ждет что-то очень красивое», «Ого! Вот это интрига! Очень многообещающий ролик! Жду-жду-жду», – написали в комментариях.

К слову, далеко не все оценили Загитову в качестве телеведущей. Зрители «Ледникового периода» отметили, что фигуристке рановато вести передачу. Особенно злостные комментаторы требовали заменить олимпийскую чемпионку кем-то более профессиональным.