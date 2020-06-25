Фигурное общество бурлит вовсю. Неужели Алина Загитова, победившая абсолютно везде, проиграла, да еще с треском, всем коллегам сразу? И не получит премию ни в одной из номинаций?

Аналог «Оскара» — это серьезно. Конечно, можно снисходительно относиться к премиям в спорте, который все же больше привык распределять места на конкретных турнирах за конкретно содеянное. Но семь номинаций да экспертное жюри профессионалов фигурного катания — это весомо. И это — признание сразу всех: коллег, болельщиков и журналистов.

На чемпионате мира в Монреале-2020 дебют премии не случился. Онлайн-режим — новое в нашей спортивной жизни, вирусом навязанное. И лауреаты первой в истории премии будут объявлены на церемонии, которая как раз и пройдет в таком режиме 11 июля. Шорт-лист претендентов был определен по итогам голосования болельщиков, членов ISU и представителей СМИ, которое прошло еще в период с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года.

После завершения онлайн-голосования свое слово должно было сказать жюри ISU Skating Awards из семи человек: олимпийская чемпионка Татьяна Навка, двукратный чемпион мира Эрик Редфорд (Канада), чемпионка мира Лю Чен (Китай), двукратная чемпионка мира Мики Андо (Япония), пятикратная чемпионка Европы Сюрия Бонали (Франция) и чемпион мира Тодд Элдридж (США).

Эти профи должны были выбрать тройку претендентов в каждой номинации. И должны были учитывать и проанализировать итоги голосования — из какой страны больше всего голосов, общее число голосов без страны, которую представляет фигурист, из каких стран вообще шло активное голосование. Организаторы первой в истории премии очень хотели при награждении избежать гегемонии одной-двух стран. Что понятно и логично.

Задача сложная, но анонс премии, на днях запущенный на официальном сайте ISU, удивил. Алины Загитовой в нем не оказалось. Отец и вдохновитель премии Ари Закарян, общаясь с болельщиками, косвенно подтвердил, что Алина — вне наград. А ведь была номинирована сразу в трех категориях: «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм» и «Лучшая развлекательная программа».

И вот тут-то официальный аккаунт ISU испытал всю силу любви болельщиков к Алине: «Где Алина? Без нее ваша премия — фейк»; «Сколько стоит ваша премия?»; «Сотни комментариев, и до сих пор нет ответа? Вы играете в грязную игру!»…

И полетели по миру хэштеги: #WeVotedForAlinaZagitova (Мы голосовали за Алину Загитову) и #BoycottAwardCorruptISU (Бойкот премии коррумпированного ISU).

Последний сезон Алина завершила на середине, успев в составе сборной Европы завоевать золото на Japan Open, стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей — на этапе в Японии. После шестого места в финале серии объявила о приостановке карьеры, не выступала на чемпионате России и на чемпионате Европы, но вошла в состав сборной России на следующий сезон. И если все дело в конкретном сезоне, а предыдущие заслуги — это «ни о чем», гадают болельщики, то зачем тогда спортсменка была вообще номинирована?

Конечно, определить, например, кто «больше остальных сделал для развития популярности фигурного катания с помощью своих фан-баз, внимания масс-медиа и спонсоров» — задача не из легких. У каждой страны — свои герои. Хотя мир фигурного катания и стирает границы обожания признанием заслуг.

А популярность Загитовой в мире, мягко говоря, велика. И звание олимпийской чемпионки и чемпионки мира при нынешней конкуренции в женском одиночном катании — это весомее не бывает.

Поэтому и абсолютно естественно было, буквально не задумываясь, прикинуть: в тройке лидеров «самых ценных» окажутся Алина Загитова, Юдзуру Ханю и Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон. Алина за два года выиграла абсолютно все и, даже проигрывая, заставила говорить о себе абсолютно всех. Двукратный олимпийский чемпион Ханю — это несгибаемая воля, мировые рекорды, поиск еще большей сложности и преданность льду. Французы же опутали танцы волшебной паутиной и тоже заставили мир говорить о своей магии на каждом турнире и на протяжении последних лет.

Фанаты готовы биться за Алину Загитову. ISU хранит молчание, как и положено. Так что все развивается по законам жанра. Интрига есть, и ответа до финального дня не будет. А Ари Закарян уже вбрасывает вопрос: а почему вы все решили, что Алины нет ни в одной из номинаций?