СПОРТ
Загитова выступит на льду озера во Владимирской области
13:25 05/01/2020
Российская фигуристка Алина Загитова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года выступит в шоу на льду природного озера Владимирской области, сообщают организаторы турнира в Instagram.
Также в ледовом шоу примут участие Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Ковтун, Анна Погорилая. Ведущими мероприятия будут семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая и актер Марат Башаров.
В декабре Загитова заявила, что приостанавливает спортивную карьеру с целью «подтянуть» некоторые элементы, в том числе ультра-си.
В настоящее время Загитова тренируется в парном катании в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».