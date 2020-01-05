СПОРТ

Загитова выступит на льду озера во Владимирской области

13:25 05/01/2020

Российская фигуристка Алина Загитова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года выступит в шоу на льду природного озера Владимирской области, сообщают организаторы турнира в Instagram.

Также в ледовом шоу примут участие Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Ковтун, Анна Погорилая. Ведущими мероприятия будут семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая и актер Марат Башаров.

В декабре Загитова заявила, что приостанавливает спортивную карьеру с целью «подтянуть» некоторые элементы, в том числе ультра-си.

В настоящее время Загитова тренируется в парном катании в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».



