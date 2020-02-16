Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что пока не приняла решение о завершении карьеры. В японском телевизионном фильме, посвященном фигуристке, чемпионка рассказала, что находится в сомнениях по этому поводу.

«Абсолютно точно могу сказать, что я хочу довести свою программу до совершенной версии. Чтобы не потерять форму и мне как-то совесть, наверное, уже не позволяет сидеть и ничего не делать», — приводит слова фигуристки ее фан-группа в Instagram.

Загитова также добавила, что хочет развиваться и изучать новые элементы, а на следующий год планирует вернуться к участию в турнирах.

Тренер спортсменки Этери Тутберидзе также приняла участие в съемках фильма, рассказав о решении Загитовой приостановить карьеру.

«Она нам сказала фразу: «Прекратите меня заставлять». Она у нас постоянно заканчивала, а мы ее возвращали, она заканчивала — мы возвращали. Мы ее заставляли. Говорили: «Давай подписывай, ты не имеешь права заканчивать». А здесь она, видимо, посчитала, что ей нужно дать состояться», — заявила Тутберидзе.

Специалист также добавила, что у нее с Загитовой состоялся разговор, в результате которого они договорились о том, что Загитова поедет на Japan Open (прошел 5 октября 2019-го в Сайтаме), после которого примет решение, исходя из своего состояния.

«Заставлять ее, форсировать мы в этом сезоне не хотели», — рассказала Тутберидзе.

Фильм о российской спортсменке получил название «Королева Загитова: правда о карьере». В настоящее время лента доступна только на японском языке, пишет 16 февраля Sportbox.ru.

Заявление о паузе в карьере Загитова сделала 13 декабря. Спортсменка выиграла все существующие турниры в женском одиночном катании — Олимпийские игры, чемпионаты России, Европы и мира, а также этапы и финал Гран-при. Взять золото чемпионата мира в год Олимпиады-2018 ей не удалось, недостающий титул она завоевала только в конце сезона-2018/19.