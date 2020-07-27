Фигурное катание — в непривычной ситуации. Нет, летом всегда так: стартов нет, у одних отдых, у других экзамены, у третьих работа над собой. Но всегда было понимание, когда соревновательный простой прекратится. Если через неделю ISU примет решение об отмене взрослой серии Гран-при, как это произошло с юниорской, то фигуристы зависнут в ожидании международных стартов еще на полгода.

…Вот прав он, конечно. «Закрытие катков — это оправдание для нытиков. Фигуристы не могут разучиться исполнять прыжки только из-за того, что всего несколько месяцев у них не было условий для тренировок на льду». Это Алексей Николаевич Мишин говорит, он знает о фигурном катании все и еще немного. «И работать будут с еще большим желанием, потому что накопившаяся за время простоя энергия будет использована для рывка вперед, вот увидите».

Очень хотелось бы увидеть. А пока больше все же хочется ныть, нам-то не прыгать. Покажется ли фигурное катание зрителю в ближайшее время? Вопрос, на который никто не даст пока ответа. По крайней мере, до 3 августа, когда судьбу взрослой серии этапов Гран-при не решит ISU.

Шансов, что Международный союз конькобежцев откажется от ее проведения, как это произошло уже с юниорской серией, много. Но и отказаться от большого фигурного катания аж до «после Нового года» будет стоить ледовым руководителям огромных усилий.

Пока все, что мы знаем, это объявленные квоты ISU на чемпионат мира, который будет проходить за себя и за тот, прошлогодний, сорванный пандемией. А еще он должен быть «заточен» на Олимпийские игры в Пекине-2022. Рассуждать сейчас на тему, а состоятся ли зимние Игры, если отменят летние, которые перенесены на 2021 год, бессмысленно, да и настроение портить не хочется. И так без спорта жизнь потускнела.

А вот помнить о том, что чемпионат мира в Стокгольме будет предолимпийским, надо. И о том, что именно он и распределит национальные квоты всех стран для участия в Играх. ISU решил, что на чемпионате мира-2021 сохранятся национальные квоты отмененного чемпионата мира в Монреале. Это значит, что Россия получает 11 лицензий из 12 возможных. По максимальной квоте, то есть три лицензии, в женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду, и две лицензии — в мужском одиночном катании.

Помните этот последний чемпионат мира? Тот, на котором первое место заняла Алина Загитова у женщин, а третье — Евгения Медведева, а восьмое — Софья Самодурова. Девчонки тогда втроем даже уложились в норму для двоих. На чемпионате мира ведь для получения максимальной квоты не будущее нужно, чтобы сумма мест двух лучших участников от страны составила не более 13.

А мужчины сплоховали: Михаил Коляда стал шестым, Андрей Лазукин — десятым. Дмитрий Алиев и Артур Даниелян, победитель и серебряный призер чемпионата Европы прошедшего сезона, может, и изменили бы ситуацию с квотами на отмененном чемпионате мира в Монреале. Но этого мы уже никогда не узнаем. А кстати, ведь могли бы даже и подправить статистику: никогда еще стопроцентно выбранных лицензий у нас не было. То девочки теряли лицензии, то танцы, то мужики.

Возвращаясь к Олимпийским играм, нам нужно получать квоты как раз на чемпионате мира в Стокгольме. Нытиков среди топовых фигуристов, которые и должны решать эти проблемы, конечно, нет. Но если международных стартов перед чемпионатами Европы и мира все же не будет, то основной удар по соревновательной практике должны принять на себя внутренние старты. Специалисты уже вовсю говорят, что нужно готовить запасные варианты, чтобы не было у спортсменов месяцев тренировок без конкретного выхода на результат.

Елизавета Туктамышева, как раз ученица профессора Мишина, считает, что именно поэтому сегодня и тяжеловато: «Я люблю ясность, когда знаю, к чему готовлюсь. Поэтому есть сейчас какое-то помутнение в разуме».

Но даже если ясность наступит и те же этапы Гран-при, позволяющие увидеть многих сильнейших спортсменов, все-таки каким-то чудом состоятся, то думать о расширении турниров все равно стоит. И странно, что Россия, обладающая уникальными фигуристами, до сих пор свои турниры не раскрутила. Много ли внимания мы все уделяем, например, Кубку России?

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Трудно сказать, могут ли прижиться в фигурном катании онлайн-соревнования. Если все будет в мире спокойно, то, может, и обретут они своего зрителя, но все же не очень многочисленного. Правда, если карантин навяжет свои условия, то тут уж полюбишь старты в любых проявлениях. Лишь бы движуха, лишь бы поболеть и поспорить.

За последние месяцы онлайн-соревнования успели провести в художественной гимнастике и легкой атлетике. ISU не остался в стороне, правда, до стартов дело не дошло, фигуристов на связь вывел ледовый «Оскар». Но все же соревнования фигуристов в отдельно взятой стране и по очень своеобразным правилам тоже прошли.

Их придумала олимпийская чемпионка Пегги Флеминг. Выбрав только одиночников. Говорит, что фигуристы так много и сложно сегодня прыгают, что не до артистизма им теперь. А уж когда они падают, то это и вовсе не симпатично, впечатление не «ах».

Флеминг предложила свое видение стартов во время пандемии, когда катки не работали. И провела турнир даже с призовым фондом: 3000 долларов за победу, 2000 — второе место, 1000 — третье. На лед в одной номинации вышли мужчины и женщины. Не было режима реального времени, а была запись программ — три с половиной минуты. Смысл в том, что так все без соревновательных срывов могут увидеть спортсмена во всей красе его возможностей. Можно было делать дубли, но не монтаж. Камеру установили там, где обычно сидят судьи.

Судьи оценивали девять базовых элементов: четыре прыжка или каскада прыжков, три вращения, дорожка шагов и оригинальное движение, придуманное самим фигуристом. Флеминг подчеркивала, что хотелось увидеть артистизм, креативность, образы и технические навыки.

Кстати, этот турнир Peggy Fleming Trophy уже дважды проводился в очном формате. В соревнованиях этого года приняли участие 18 американских фигуристов — одиночников и одиночниц. Топовыми спортсменами стали призер Олимпиады-2014 Джейсон Браун, он отправил на просмотр второй дубль, и чемпионка США в 2017 году Карен Чен, справившаяся с задачей на третий заход и не ограничившаяся легкими прыжками.

Еще выступали Келли Арнетт, Пужа Кальян, Камден Пулкинен, Кортни Хикс, Эндрю Торгашев, Томоки Хиватачи, Одри Шин… Кто победил? Конечно, Джейсон Браун.

Какие выводы? Стандартные. Все же в фигурном катании надо уметь все — и показать артистизм, и прыгнуть то, что велит время. А оно нынче — космическое, что у мужчин, что у женщин.

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Но пока нет соревнований, ловим околоспортивную информацию, вполне себе земную. Вот Александра Трусова рассказала, что стала послом японского бренда спортивного питания. Алина Загитова, сдав ЕГЭ, попробовала себя в гольфе. Говорит, открыла для себя прекрасный вид спорта.

А Сергей Воронов получил уже второй диплом о высшем образовании, прокомментировав его весьма шутливо: «Если вам немного за 30 — есть надежда второй раз поучиться за принцип». Елизавета Туктамышева похвасталась красным дипломом Национального государственного университета физкультуры, спорта и здоровья имени Лесгафта. И, кажется, всех поразил призер чемпионата мира среди юниоров Петр Гуменник: на экзамене по русскому языку он набрал 98 баллов из 100.

Чемпионка же Европы в парном катании Александра Бойкова, также сдававшая ЕГЭ, словно подытожила: «Не могу сказать, что на экзаменах было адски сложно или неимоверно легко. Нет, было всего понемногу, однако я справилась, и довольно неплохо. Теперь небольшая передышка, а после — снова в бой (точнее, на лед и в институт)». «В бой на лед». Это теперь звучит как мечта.