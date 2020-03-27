Как сообщает портал Mpravda.com со ссылкой на ресурс Motor1, субкомпактному вседорожнику достанется такой же кузов, как и у Yaris, но отличать новинку будет увеличенный дорожный просвет и защитный пластиковый обвес. Кстати, тестовый прототип, попавший в объективы фотошпионов, создан сразу из двух автомобилей, то есть «пятидверки» прошлой и новой генерации.

Компакт-кросс разделит с Yaris не только «тележку» TNGA-B, но также основные узлы и агрегаты. Но в дополнение к этому новинке достанется гибридная силовая установка, а также система полного привода Toyota AWD-i.

По прогнозам, субкомпактный вседорожник официально представят в 2020-ом, а на европейский рынок его выведут в I квартале 2021-го.

Напомним, в Китае уже продается кросс-версия Toyota Yaris под названием Yaris LX.

«Этот автомобиль отличается от стандартного собрата массивной шестиугольной радиаторной решеткой, модернизированной оптикой, иными бамперами с серебристыми накладками, увеличенным клиренсом, а также стильным внедорожным обвесом из неокрашенного пластика с расширителями колесных арок. В салоне новинки установлена переработанная передняя панель с парящим сенсорным экраном мультимедийного комплекса и кожаная обивка сидений с контрастной прострочкой», — сообщает издание «Новые автомобили».

Под капотом китайского Yaris LX располагается 1,5-литровый 107-сильный «атмосферник» 7NR-FE, который работает только в сочетании с вариатором Aisin. Система полного привода не доступна даже за доплату. Цена — от 89 800 юаней (996 000 рублей).