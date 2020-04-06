В российской тюремной системе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, инфекция была диагностирована у сотрудника колонии в Рязанской области. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщается на сайте регионального УФСИН.

«В исправительной колонии № 5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная. Регулярно проводится дезинфекция всех помещений колонии и прилегающей к ней территории. Также проводится кварцевание и проветривание», — говорится в сообщении.

В колонии прекращен прием осужденных и перевод их в другие учреждения, приостановлены длительные и краткосрочные свидания, а также прием посылок и передач.