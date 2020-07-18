Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ во II квартале 2020 года составило 8% в годовом сравнении, сообщил Росстат. Столь мощной квартальной отрицательной динамики доходов россиян не фиксировалось весь XXI век: последнее соизмеримое падение показателя наблюдалось в 1999 году. Впрочем, некоторые из опрошенных «» экспертов считают, что антирекорд по доходам может быть побит в следующих кварталах и пик падения этого важнейшего социального показателя еще не пройден.

Разумеется, падения реальных доходов (это номинальные доходы, скорректированные на уровень инфляции за вычетом обязательных платежей) по итогам II квартала ожидали не только специалисты, но и все здравомыслящие люди: все – таки пандемия, режим самоизоляции, искусственная остановка экономики не могли пройти даром. Но вот рекорд, а точнее антирекорд по их падению стал неприятной неожиданностью. В период предыдущих кризисов 2008-2009-го, а также 2014-2015 годов столь крутого пике не наблюдалось. В последний раз доходы падали сильнее в 1999 году – тогда по итогам года они просели на 10%.

В целом за I полугодие 2020 года, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения, упали на 3,7% по сравнению с I полугодием 2019 года. Примечательно, что эта цифра получена не без статистических манипуляций Росстата. Ведомство задним числом улучшило данные за I квартал, заменив прежний результат – 0,2% на новый: +1,2%. Корректировка, скорее всего, связана с выплатами добавок к пенсиям в конце марта (в том числе ветеранам войны).

Напомним, что Минэкономразвития в июньской версии макроэкономического прогноза обозначило падение реальных располагаемых доходов населения в РФ в 2020 году на 3,5%.

Можно ли доверять данным Росстата по падению реальных доходов населения во II квартале и как дальше будет меняться динамика этого показателя? С этими вопросами «» обратился к экспертам.

Антон ТАБАХ, главный экономист «Эксперт РА»:

«Реагировать на текущие данные Росстата по реальным доходам населения нужно с большой осторожностью. На каждый чих не наздравствуешься и текущие данные анализировать довольно бессмысленно. Во-первых, нужно учитывать, что из-за пандемии где-то недоплачивали, где-то платили минимальную зарплату, а где-то упали доходы у всех ИП. Более того, Росстат не очень хорошо видит доходы во всех сегментах. Он учитывает в статистике крупный бизнес и госсектор, средний бизнес, но плохо знает, что происходит в малом бизнесе. Поэтому все колебания, которые фиксируются сейчас, не очень репрезентативны.

Во-вторых, во II квартале 2020 года был всплеск инфляции. К концу года инфляция, скорее всего, упадет, а доходы начнут выравниваться. Это будет происходить как за счет восстановления экономики, так и за счет нормализации платежей и финансовых потоков. Поэтому, вероятно, что реальные доходы населения по итогам года упадут существенно меньше, чем во втором квартале».

Антон ПОКАТОВИЧ, экономист «БКС Премьер»:

«На наш взгляд, ситуация с доходами населения вне статистических реалий может оказаться существенно хуже. Даже с учетом мер господдержки, преодолеть ситуацию со снижением реальных располагаемых доходов гражданами во II квартале из-за коронакризиса было проблематично. Также считаем, что во втором полугодии уровню благосостояния российских граждан не удастся продемонстрировать какого -либо существенного роста. По итогам года сокращение реальных располагаемых доходов может составить 6-9%».

Андрей ЛОБОДА, топ-менеджер ИАЦ «Альпари»:

«О восстановлении доходов населения можно будет говорить только в начале осени, если Россия избежит второй волны коронавируса. Статистка Росстата, на мой взгляд, отражает еще умеренно оптимистичную картину, однако она не охватывает сектор серых зарплат, который еще в прошлом году уверенно превышал 10 трлн руб.

Сегодня только государственные служащие остались при своих деньгах. Даже сотрудники госкорпораций, переведенные на удаленку, остались без премий и других стимулирующих выплат, они недосчитались почти 40-50% в своих доходах с апреля 2020 года.

Нет никакой уверенности, что худшее уже позади. Россия еще не пережила два шока текущего года – девальвацию рубля и весенний рост безработицы. Работодатели экономят буквально на всем. В этой связи в рамках поддержки населения стоило бы снизить ставку НДФЛ хотя бы до 10% и отменить налог на депозиты в банках и с дивидендов по акциям. На фоне снижения доходов населения в этом году личная инфляция россиян может оказаться примерно в 2 раза выше официальной, то есть может достичь диапазона 8-10%».