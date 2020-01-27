Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

В ведомстве подчеркнули, что в отделе судебных приставов должник не появлялся, уклонялся от оплаты и не проживал по месту регистрации. В ходе его поисков выяснилось, что он уехал в подмосковный город Дзержинск. Приставы связались с его коллегами и вычислили место жительства должника.

Когда судебный пристав-исполнитель прибыл на место жительства, то встретил женщину, внешне очень похожую на должника, и решил, что это родственница мужчины. Но вскоре выяснилось, что это сам неплательщик, который поменял пол и паспорт, пишет сайт aif.ru. В ходе беседы с должником пристав предупредил его об административной и уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, пишет «Газета.ру».

В конце ноября 2019 года депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру юстиции РФ Александру Коновалову с просьбой запретить должникам по алиментам вступать в повторный брак.