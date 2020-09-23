Александр Задойнов постоянно повторяет предыдущие отношения. Он надеялся, что за периметром сможет построить семью и вернуться в периметр с сильной историей любви, которой все будут завидовать. Спустя несколько месяцев жизни на проекте стало понятно, что Ксения и Саша Задойнов не сходятся характерами. Даже маленькую проблему у них не получается достойно решить.



Сейчас Ксюша обвиняет супруга в нерешительности, в том, что он не может отстоять свою пару, ведь девушке приходится решать все проблемы с коллективом в одиночку. Саша же слишком добр и мягок, не умеет агитировать за свою пару, не способен добиться уважения от других, не научился за много времени приводить весомые аргументы в спорах.



Александру удобнее плыть по течению, а не бороться за судьбу своих отношений в периметре. Сейчас на шоу «Спаси свою любовь» ужесточились условия, и каждая пара может покинуть проект. Ксения понимает, что должна брать всё в свои руки, поэтому ищет союзников среди соседей, а также пытается расшевелить супруга и заставить принимать участие в спасении своей пары. В ответ на это Саша грозит покинуть проект, если любимая будет продолжать на него давить.