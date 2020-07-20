На днях в интернете появилась информация о задержании судебными приставами Александра Задойнова, который накопил долгов по алиментам двум своим дочерям на сумму примерно 600 тысяч рублей. Но уже совсем скоро Александр вышел на связь и поспешил опровергнуть эти слухи. Задойнов рассказал, что у него действительно была встреча с приставами, но туда он пришел сам, дабы прояснить ситуацию по своим задолженностям.



Разговор с сотрудниками ведомства закончился назначением даты заседания мирового суда, на котором мужчине предстоит объясниться по поводу неуплаты алиментов за март и апрель, которые пришлись на период пандемии. Помимо этого Александр рассказал, что его уже наказали 60-тью часами исправительных работ, которые он будет отрабатывать в родном Ярославле.



Задойнов дал слово решить все вопросы, а также погасить все долги по алиментам. Александр не отказывается от своих задолженностей и не пытается скрыть эту проблему. Да и как тут скроешь, когда Элина Камирен раз за разом обращается в суд, стимулируя бывшего мужа к более активным действиям в направлении уплаты алиментов.