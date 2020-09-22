На днях Александр Задойнов поделился советами с подписчиками на тему того, как правильно надо воспитывать детей. Всё бы хорошо, только подписчики не поняли, почему мужчина, который и одного ребёнка не смог воспитать самостоятельно нормально, даёт советы другим. Хотя многие зрители привыкли, что некоторых участников организаторы стараются выставить в более выгодном свете, чем есть на самом деле.



К примеру, Илью Яббарова ведущие Ксения Бородина и Ольга Орлова долгое время называли хорошим отцом, как будто сами не знают, что он годами не виделся со старшей дочерью. С сыном Богданом Илья тоже общался до тех пор, пока ему это было выгодно. Ведь стоило ему сыграть свадьбу, заработать деньги на бывшей возлюбленной, как после ссоры с Алёной он полностью отказался от неё и сына.



Теперь же организаторы телестройки пытаются показать зрителям, что Саша Задойнов тоже отличный отец, умеющий воспитывать детей правильно. Видимо, все забыли, что он не только не платил алименты много месяцев, но и не общался с дочками, что от первого, что от второго брака. К тому же, 10 советов, которые он разместил у себя на странице, скопированы из одной умной книги по общению с детьми.