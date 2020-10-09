На днях Элина Камирен опубликовала переписку с бывшим возлюбленным Александром Задойновым, где молодой человек спрашивает о встрече с дочкой. По переписке видно, что Элина не собирается отпускать девочку с непутевым отцом одну. Также по фразам Камирен многим стало очевидно, что у неё осталась сильная обида на участника телестройки.



Саша не оставил поступок с обнародованием переписки без внимания. В ответ он разместил видеоролик, на котором встретился с девочкой и подарил ей подарок. Также Александр поспешил заострить внимание на том факте, что малышка сначала не поняла, от какого папы сюрприз.



Таким образом, Саша намекнул, что Элина ведет насыщенную личную жизнь. Также Задойнов отметил, что в садик к дочери он приехал сам, потому что встретиться с малышкой с помощью Элины у него не получилось бы. Многие его узнали, но охранники на порог так и не пустили. Саша подозревает, что их предупредила Камирен о том, что может приехать родной отец девочки. Также Задойнов добавил, что ему больно осознавать, что его дочку всеми силами пытаются отстранить от его внимания.