В сети появилась информация, что ссоры супругов Дмитренко и семейства Капаклы закончились тем, что Марина с Романом покинули телепроект «Дом-2». Неужели Ольга Рапунцель смогла сдержать обещание? Ведь совсем недавно она говорила, что сумеет отомстить за нападки посторонних в сторону своего мужа.



По слухам, данная новость подтвердится в пятницу 18 сентября 2020 года. Об этом рассказал Александр Задойнов, который пожаловался своим подписчикам, что на шоу «Спаси свою любовь» сейчас очень тяжёлая обстановка в моральном плане. Саша с Ксюшей думали, что именно их пару отправят за ворота. Стоит напомнить, что номинировано было три семьи, а именно Задойновы, Капаклы и Иванченко.



Иванченко в скором времени оказались на поляне, Саша с Ксюшей тоже остались на проекте, потому что он недавно предложил своим фолловерам угадать, кого номинируют в следующий раз из озвученных участников. И в списке у молодого человека было восемь пар, в числе которых отсутствовали только Капаклы и Безус. Пока непонятно, случайно ли он их не указал.